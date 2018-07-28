163 صاروخاً إيرانياً أطلقها الحوثيون على السعودية

المصدر: نيويورك - وكالات

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن الميليشيا الحوثية في اليمن أطلقت 163 صاروخاً إيرانيا على مدن المملكة وأوضح أن تقارير الأمم المتحدة المستقلة أكدت بجلاء أن هذه الصواريخ مصدرها إيران وصنعت في إيران وانتقلت إلى الحوثيين من إيران، مشيراً إلى أن التقارير أكدت أن حطام القذائف الخمس يتطابق في خصائص التصميم الرئيسية مع نوع القذائف المصنعة في إيران.

وشدد المعلمي على ضرورة أن يعبر مجلس الأمن عن رفضه للسلوك التخريبي وغير المسؤول من قبل إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة الفتنة وبث روح الطائفية حتى لا تتنامى جذوة الإرهاب والعنف في المنطقة.

وأوضح المعلمي أن السعودية تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن حيث مارست دول التحالف أقصى درجات ضبط النفس وخاصة فيما يتعلق بمدينة الحديدة.