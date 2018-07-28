المبعوث الدولي يغادر صنعاء غاضباً

المصدر: عدن - وكالات

طالبت الرئاسة اليمنية المجتمع الدولي بالوقوف بحزم في مواجهة ميليشيا الحوثي في وقت غادر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث العاصمة صنعاء غاضبا من قيادات الميليشيا بسبب رفضهم لجهوده التي يسعى من خلالها إحياء المفاوضات.

ورفض غريفيث الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام في مطار صنعاء ومنع الصحفيين من الاقتراب منه بعد أن قوبلت جهوده بالرفض.

إلى ذلك،طالب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية د. عبدالله العليمي، المجتمع الدولي للوقوف بحزم للعمل على تنفيذ القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وتخليص اليمن والإقليم من ميليشيا تهدد الأمن والسلم الدوليين.وقال العليمي، تحرير الحديدة بات أوجب من أي وقت مضى.

وقال: «يبذل المبعوث الدولي جهوداً مقدرة، لكن اليمنيين يتساءلون عن جدوى المشاورات التي يحاول إحياءها في ظل هذا المستوى من الصلف واللااكتراث، وعن مضاعفات حماقات الميليشيا على مختلف المجالات، وما هي جدوى تصويرها اليمن للعالم باعتباره بلدا للمخاطر والفوضى !».