اليمن يرتب لرفع شكوى ضد الحوثيين إلى مجلس الأمن

المصدر: عدن - وكالات

أعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن بلاده تستعد لرفع شكوى ضد جماعة الحوثيين، حول استهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر، من داخل الأراضي اليمنية. وأوضح اليماني، أن مندوب اليمن في الأمم المتحدة، سيتحرك بالتنسيق مع البعثة الكويتية الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن، لرفع شكوى مباشرة لـ«مجلس الأمن» حول استهداف الميليشيا الإيرانية السفن التجارية، ما يهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية.

وأضاف «سنطالب المجلس بالتحرك السريع لوقف هذه الخروقات الدولية والانتهاكات الصارخة لقانون الملاحة الدولية». وحملت الحكومة اليمنية عبر وزير خارجيتها اليماني، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، «المسؤولية كاملة عن كل الجرائم التي ترتكب في ممرات الملاحة جنوب البحر الأحمر من قبل الحوثيين»، مضيفاً في تصريحات «لا يمكن الحديث عن السلام لأي طرف قبل الخروج الكامل وغير المشروط للميليشيا من الساحل الغربي».

ودعا اليماني، المجتمع الدولي إلى «أن ينتهي هذا الكيل بمكيالين في التعامل مع الجريمة، التي تحدث اليوم في البحر الأحمر، متسائلاً كيف يقبل العالم أن شريان النفط الذي يتحرك من منطقة الخليج ويغذي جميع الأسواق العالمية، يتوقف بفعل هذا الجنون التي تقوده العصابات الحوثية في اليمن، وأن تستمر هذه العصابة في زرع الممرات الملاحية بالألغام التي قد تؤدي إلى كوارث». وتابع «هذه العملية التي استهدفت ناقلة نفط سعودية، ليست الأولى، فقد قامت الميليشيا الإيرانية بمهاجمة سفن أخرى، وهي حالة مستمرة من عمليات الاعتداء الغاشم على مبدأ أساسي في القانون الدولي والمتمثل في حرية الملاحة البحرية».