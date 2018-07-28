تونس تطلق مؤقتاً سراح حارس بن لادن

المصدر: تونس - أ ف ب

قرر القضاء التونسي أمس، إطلاق سراح مؤقتاً لسامي العيدودي الحارس الشخصي المفترض لزعيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن الموقوف في تونس منذ تسلمه من ألمانيا، حسب ما أعلن الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب سفيان السليتي.

وقال السليتي: «وقف سامي العيدودي أمام قاضي تحقيق في قطب مكافحة الإرهاب الذي قرر إطلاق سراحه مؤقتاً لأنه لم تثبت ضده أي تهمة». وأوضح السليتي أن التحقيق «لا يزال متواصلاً» مع التونسي العيدودي. وتابع: «بعد 15 يوماً من التوقيف التحفظي تم التحقيق مع سامي العيدودي في قطب مكافحة الإرهاب والذي لم يثبت إلى حد اللحظة تورطه في ما نسب إليه».

كما لم يصدر أي قرار بشأن منع العيدودي من السفر، وفقاً للمصدر نفسه. وأوضح السليتي أن «جواز سفره محتجز من قبل القاضي لأن التحقيق لم ينته بعد». وتسلمت السلطات التونسية العيدودي من السلطات الألمانية.