المصدر: عدن - وكالات

كشف تقرير حقوقي يمني أن معدلات الجريمة في مناطق سيطرة الحوثيين حققت رقماً قياسياً بلغ 819 جريمة وانتهاكاً لحقوق الإنسان خلال النصف الأول فقط من العام الجاري.

التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمقاومة إب أضاف أن الانتهاكات المرصودة حملت توقيع الميليشيا الحوثية، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عُليا داخل الميليشيا.

وأوضح التقرير أن 242 جريمة قتل وإصابة نتجت عن الفوضى الأمنية ونزاعات الأراضي التي غالباً ما يكون مسلحو الميليشيا الحوثية طرفاً فيها بشكل شخصي، أو عبر إذكاء النزاعات والاصطفاف مع أحد أطراف النزاع. التقرير وثق قيام الميليشيا بـ78 جريمة ابتزاز مالي، وفرض إتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات، جنى من خلالها الانقلابيون عشرات الملايين من الريالات تحت مسميات مختلفة.