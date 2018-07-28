خبير: القانون الدولي يكفل استخدام القوة لمواجهة تهديد الملاحة

المصدر: لندن - وكالات

أكد الخبير الحقوقي من أمستردام، د.سعد حسين، أن القانون الدولي كفل للمجتمع الدولي التدخل لمواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي وإيران للملاحة الدولية في باب المندب ومضيق هرمز بكل السبل، ومنها استخدام القوة، باعتبارها عدواناً وتهديداً للسلم والإخلال به، وينطبق عليها المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة. وكانت ناقلتا نفط سعوديتان تعرضتا لهجوم من قبل جماعة الحوثي الإرهابية، ما أثار موجة من الإدانات دولية.

وشدد سعد حسين، على ضرورة إيجاد دعم عسكري دولي في الساحل الغربي، لتأمين خطوط الملاحة الدولية من تهديدات ميليشيا الحوثي، التي يمكن اعتبارها رسالة تهديد بغلق باب المندب الدولي، الذي يعد ممراً لقرابة 30في المئة من ناقلات النفط والسفن التجارية الدولية. وحول الوضع القانوني لمضيق هرمز، قال حسين إن «المضيق كممر دولي تحكمه الاتفاقية الدولية للبحار لعام 1982».