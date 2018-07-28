واشنطن تفرج عن مساعدة عسكرية لمصر

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت الإدارة الأميركية أنها قررت الإفراج عن مساعدة عسكرية بقيمة 195 مليون دولار لمصر.وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية إن «الإدارة قررت السماح لمصر باستخدام الـ195 مليون دولار» المتبقية من الميزانية التي تغطي الفترة بين أكتوبر 2016 وسبتمبر الماضي.

وأوضحت أن الإدارة الأميركية اتخذت هذا القرار «بعد الاعتراف بالإجراءات التي اتخذتها مصر في السنة الأخيرة رداً على مخاوف محددة للولايات المتحدة وفي إطار جهودنا لتعزيز هذه الشراكة».

وأضافت أن «الولايات المتحدة تبقى مصممة على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع مصر»، مشيرة بشكل خاص إلى «الأهداف المشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب».

وكانت المساعدة العسكرية الأميركية لمصر علقت جزئياً في 2013 من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما، قبل أن تستأنف في مارس 2015 بقيمة 1,3 مليار دولار سنوياً.وفي أغسطس 2017، وافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب على تجميد 195 مليون دولار، وعبرت خصوصاً عن قلقها بعد صدور قانون حول المنظمات غير الحكومية.