شهيد في مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في غزة

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم استشهاد الشاب "غازي محمد أبو مصطفي 43 عاما" متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الرأس جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار على المشاركين في مسيرات العودة التي انطلقت في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، ان عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بجروحٍ مختلفة بينهم اصابة خطرة في الرأس في بلدة خزاعة شرق خانيونس.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكلٍ مكثف تجاه المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بشكل مكثف تجاه المشاركين في جمعة "الشهداء الاطفال" شرق مخيم البريج وسط القطاع.