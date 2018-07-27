الاحتلال يغلق أبواب الأقصى ويطرد المصلين

المصدر: وكالات

أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى وطردت المصلين من ساحاته، يوم الجمعة بعد اندلاع مواجهات إثر اقتحامها للمسجد، حسبما ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية.

وقال الناطق باسم الأوقاف في تصريح صحفي "إن الشرطة قامت بإغلاق أبواب المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية، كما أغلقت الأبواب الرئيسية للحرم الشريف بعد انتهاء صلاة الظهر (الجمعة) وطردت المصلين".

وأصيب عشرات المصلين، الجمعة، بجروح وحالات اختناق، جراء إطلاق قوات وشرطة الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاههم عقب اقتحامها لباحات المسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت بوحشية على حراس المسجد.