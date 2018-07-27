الاحتلال يغلق أبواب الأقصى ويطرد المصلين

أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى وطردت المصلين من ساحاته، يوم الجمعة بعد اندلاع مواجهات إثر اقتحامها للمسجد، حسبما ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية.
الاحتلال يقتحم ساحات الاقصى ويعتدي على المصلينhttps://t.co/uGC4DQp43m#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Xjq4sEkMJn— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2018
وقال الناطق باسم الأوقاف في تصريح صحفي "إن الشرطة قامت بإغلاق أبواب المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية، كما أغلقت الأبواب الرئيسية للحرم الشريف بعد انتهاء صلاة الظهر (الجمعة) وطردت المصلين".
وأصيب عشرات المصلين، الجمعة، بجروح وحالات اختناق، جراء إطلاق قوات وشرطة الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاههم عقب اقتحامها لباحات المسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت بوحشية على حراس المسجد.
الاحتلال يقتحم #المسجد_الأقصى_المبارك ويطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين https://t.co/uGC4DQp43m#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Cs7Z6u9PC5— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 27, 2018