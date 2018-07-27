مشاورات بين الأكراد والأسد لإعادة تأهيل سد الطبقة

المصدر: أنقرة - وكالات

كشفت مسؤولة كردية، عن أن محادثات بدأت مع ممثلين عن النظام السوري، تتركز بصورة أساسية على إعادة تأهيل سد الطبقة. وقالت إلهام أحمد، المسؤولة البارزة بـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، إن «المحادثات لم تصل إلى مستوى متقدم بعد، ولكن حتى الآن، يمكنني القول، إن هناك نتائج إيجابية».

وأضافت أن المحادثات تركز بصورة أساسية على إعادة تأهيل سد الطبقة، «وتأمين المواد الأساسية مثل المياه والكهرباء إلى المناطق القريبة». كانت قوات سوريا الديمقراطية سيطرت في مايو من عام 2017، على سد الطبقة على نهر الفرات شمال شرقي سوريا في إطار معاركها لتحرير محافظة الرقة من سيطرة تنظيم داعش.