وفد روسي يبحث مع النظام تطورات الوضع في سوريا

المصدر: موسكو - وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وفداً روسياً رفيع المستوى بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد تطورات الوضع بسوريا في ما يخص إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

وأضافت الوزارة في بيان أن المباحثات التي أجراها المبعوث الخاص للرئاسة الروسية إلى سوريا الكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين مع الأسد في دمشق تناولت تطورات الوضع. وأوضحت أن المسؤولين شددوا على ضرورة مواصلة التصدي للخطر «الإرهابي» والعمل على تحقيق تسوية سياسية وطيدة لمصلحة جميع السوريين بدون استثناء.

وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات تركزت بشكل خاص على مهام إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم إذ رحب الرئيس السوري بالمبادرة الروسية الخاصة بعودة اللاجئين والنازحين.