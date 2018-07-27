المصدر: بغداد - وكالات

فقدت منظومة الكهرباء الوطنية العراقية 50 بالمئة من إنتاج محطاتها، بسبب خروج 5 خطوط لنقل الطاقة الكهربائية ذات الضغط الفائق عن الخدمة في المنطقتين الجنوبية والشمالية، قبل أن يتم معالجته لاحقاً.

وتوقفت المحطات التوليدية في مناطق الخطوط الخمسة لنقل الطاقة الكهربائية، وهي خطوط القادسية إلى الناصرية الحرارية، وواسط إلى العمارة، وواسط إلى الناصرية، ورميلة إلى الناصرية، وكركوك إلى ديالى.

وتأثرت محافظات البصرة وذي قار، وميسان، وكركوك، ونينوى، بهذا الانقطاع. وتمت معالجة الحادث لاحقاً، وتم إدخال جميع المنتسبين في حالة «إنذار» لحين عودة المنظومة إلى الحالة الاعتيادية. وبدأت جهود الوزارة بإعادة هذه الخطوط إلى الخدمة، وبالتالي تشغيل المحطات التوليدية التي توقفت.