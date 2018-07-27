الجامعة العربية تنظم بعد غد مؤتمر «تحالف الحضارات»

المصدر: القاهرة - وام

تنظم الجامعة العربية بعد غد الأحد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة، المؤتمر الدولي «جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات.. رسالة الإعلاميين»، بالتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات «UNAOC»، ومنظمة اليونسكو «المكتب الإقليمي بالقاهرة»، والهيئة العامة للاستعلامات، والبرنامج المصري لتطوير الإعلام «EMDP».

وأكدت الجامعة العربية في بيان صحفي، أن المؤتمر الذي يعقد تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي ومحاربة التمييز العنصري، يأتي في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبصفة خاصة الهدف رقم 16 المعني بتشجيع وجود المجتمعات المتماسكة السلمية وتنفيذاً لأهداف الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات 2016 ــ 2019 وانطلاقاً من إدراك الجهات المنظمة باضطلاع الإعلام بدور حيوي في الترويج لرسالة إعلامية محايدة وموضوعية لثقافة الآخر، وأهمية تطوير خطاب إعلامي يعزز قيم التسامح وقبول الآخر، ويدعم حرية الرأي والتعبير ويسهم أيضاً في التصدي لظواهر التطرف والعنف والإرهاب.

وأشارت الجامعة إلى أن المؤتمر يستهدف التعريف بالدور الحيوي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في نشر مبادئ التعايش السلمي وقبول ثقافة الآخر وتعزيز التعددية الثقافية وإرساء أواصر التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، بما في ذلك إلقاء الضوء على برامجها وأنشطتها المختلفة التي تضطلع بها في المجالات الأربعة وهي الإعلام والتعليم والشباب والهجرة.