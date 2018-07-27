مباحثات بحرينية أميركية في واشنطن

المصدر: واشنطن - وام

بحث وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، أمس، في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مجمل القضايا والتطورات في المنطقة والعالم وفرص تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أنّه تمّ خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية والتحالف الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، وما تشهده من تطور وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك على مختلف المستويات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويسهم في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري من أجل تعزيز الحرية الدينية المنعقد في واشنطن، التشاور وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الحرية الدينية.