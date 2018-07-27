«أخبار الساعة»: انتصار قانوني للإمارات تؤكده لغة الأرقام

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة»، حرص دولة الإمارات على الانسجام مع النظام الدولي والالتزام بقوانين السلم والعدل وترسيخ قيم الإنسانية.

وتحت عنوان «الإمارات: انتصار قانوني تؤكده لغة الأرقام»، أضافت أنه في ظل الاحتفاء الإعلامي القطري بما تعتبره الدوحة انتصاراً لها في قضية التدابير المؤقتة المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تواصل قطر تزييفها للحقائق وتضخيمها حتى تتلاءم مع ما تطمح إليه، وهو ما لم يتحقق في الواقع بعد قرار محكمة العدل الدولية الاثنين الماضي، حيث رفضت المحكمة إقرار جميع طلبات الدوحة وأشارت بدلاً من ذلك - وبأغلبية ضئيلة - إلى بعض الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل انسجاماً مع سياساتها العامة ومبادئها التي تسير عليها، ذلك أن دولة الإمارات طالما فرقت بين السياسات المتخبطة للنظام القطري وإرادة الشعب القطري الخاضع قسرا لتلك السياسة ويرغم يوميا على دفع ثمنها دون رغبة منه.

قوانين محاربة التميز

وقالت النشرة الصادرة أمس، عن «مركز الإمارات للدراسات ولبحوث الاستراتيجية» إن قوانين محاربة التمييز العنصري والكراهية التي كانت دولة الإمارات أول من سنها في المنطقة، كفيلة بالرد على ادعاءات قطر في هذا السياق، وليست الأرقام التي أوردتها الإمارات سوى دليل آخر على تهافت الدعاوى القطرية أمام محكمة العدل الدولية، حيث تفيد تلك الأرقام بوجود آلاف المواطنين القطريين حالياً في دولة الإمارات سواء كانوا في إطار عائلي أو للإقامة الدائمة أو الزيارة أو الاستثمار أو ممارسة النشاطات التجارية وهم يتمتعون مقابل ذلك بكل ما تكفله لهم قوانين دولة الإمارات في هذا السياق كالحصول على الرعاية الصحية والدراسة وغير ذلك وهو ما قدمته دولة الإمارات بالأدلة الواضحة خلال جلسات محكمة العدل الدولية.

أرقام

وأشارت إلى أن لغة الأرقام التي لا تقبل التكذيب أكدت أن دولة الإمارات تحتضن حالياً 2194 مواطناً قطرياً يمثل منهم عدد الطلاب المنتظمين في الدراسة منذ بداية الأزمة 694 طالباً فيما يمتلك أكثر من 618 مواطناً قطرياً استثمارات وأعمالاً مسجلة داخل الدولة، أما مجموع تنقلات المواطنين القطريين من وإلى دولة الإمارات فقد تجاوزت 8 آلاف حالة وخلال الأشهر الستة الأخيرة دخل الإمارات 1370 قطرياً من أصل 1390 تقدموا بطلب لدخول الإمارات.

معطيات

وتابعت أنه من جهة ثانية تثبت المعطيات أن دولة الإمارات لم تتدخل لمنع حركة المعاملات المالية ذات الطابع الإنساني، ولهذا فإن حجم المعاملات المالية المتجهة من دولة الإمارات إلى قطر ما بين شهر يونيو 2017 وشهر أبريل 2018 قد بلغ 15.75 مليار درهم، فيما بلغ حجم التحويلات المالية من قطر إلى دولة الإمارات 26.46 ملياراً. وبين شهر يونيو وديسمبر 2017 بلغ حجم التحويلات من حسابات بنكية قطرية في دولة الإمارات 11.12 مليار درهم، فيما بلغ حجم التحويلات من حسابات القطريين في قطر إلى الإمارات 18.84 مليار درهم.

حماية

وتساءلت افتتاحية النشرة.. هل يمكن للنظام القطري بعد كشف هذه الأرقام أن يثبت عكس ذلك؟ وهل يمكنه في المقابل أن ينفي وجود مئات القطريين في المؤسسات التعليمية وارتيادهم المستشفيات الإماراتية؟. إن كل الإجراءات التي قامت بها دولة الإمارات ضد قطر لا تخرج عن إطار حمايتها لأمنها واستقرارها ضد سياسات النظام القطري الذي تلطخت أياديه بدماء ضحايا الإرهاب في الكثير من مناطق العالم ولا يزال مستمراً في العناد والتعنت.