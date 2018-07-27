الإمارات: الخلاف مع قطر إذا لم يكن له حل فهو مجرد واقع جديد

المصدر: لندن، الرياض - وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أنه لا يرى أن الخلاف مع قطر ما زال أزمة، مشدداً على أنه إذا لم يكن له حل فهو مجرد واقع جديد، في حين وصف الكاتب السياسي توم روغان في صحيفة «واشنطن إكزامينر» ان شراء طائرات يوروفايتر تايفون في عام 2018 بـ«الحمق»، إذ يؤكد أن ضخ مليارات الدولارات في اقتصاد المملكة المتحدة لم يكن سوى بهرجة إعلامية تحاول من خلالها الدوحة إبراز ذاتها كقيمة سياسية في منطقة الخليج.

أزمة

وقال معاليه، أمام الحضور في مؤتمر في لندن، حسب ما نقلت "رويترز" إنه لا يرى أن الخلاف مع قطر ما زال يمثل أزمة، مؤكداً أنه إذا لم يكن لذلك الخلاف حل، فهو مجرد واقع جديد. وأكد أنه على الدوحة أن تغير نهجها في الوطن العربي، لافتاً إلى أنها تواصل محاولات زعزعة الاستقرار في مصر والبحرين والعديد من الدول العربية.

غسل

في الاثناء لا تزال الحكومة القطرية تعتقد بأن المال سيغسل رجس دعمها للإرهاب، ما يدفع أميرها تميم بن حمد إلى التنقل بين دول العالم لتوزيع صفقاته وإن كانت بلا قيمة حقيقية ، متناسياً أن الحل في العودة إلى حضنه الخليجي، والرضوخ إلى مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وفي نظرةٍ تحليلية لجولة أمير قطر تميم بن حمد، وصف الكاتب السياسي توم روغان في صحيفة «واشنطن إكزامينر» ان شراء طائرات يوروفايتر تايفون في عام 2018 بـ«الحمق»، إذ يؤكد أن ضخ مليارات الدولارات في اقتصاد المملكة المتحدة لم يكن سوى بهرجة إعلامية تحاول من خلالها الدوحة إبراز ذاتها كقيمة سياسية في منطقة الخليج.

تعنت

وأضاف روغان ان الطائرة التي اشترتها قطر «عديمة القيمة»، لكن قطر لا تزال تصر على أن المال هو السياسة الناجعة في استمالة الدول في صفها بعد تعنتها في تنفيذ مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، خصوصاً على أن تتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.

دعم تطرف

وشدد روغان أن هدف قطر من شراء الطائرات بعيداً كل البعد عن مسألة الرغبة في التفوق في القوة الجوية، بل هو متعلق بمسألة الرعاية السياسية. فطالما استمرت قطر في دعم التطرف، ستكون الأداة الوحيدة لها في تسلحها الدبلوماسي هي المال. إذ إن قطر تعتقد بأن ضخها للكم الكافي من مليارات الدولارات في مجالات اقتصادية أجنبية سيجعل تلك الدول أكثر ميلًا لدعم المصالح القطرية على المسرح الدولي.