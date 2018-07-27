وزير إيطالي: علاقاتنا مع مصر محورية

المصدر: روما - وكالات

أكد وزير الداخلية الإيطالي نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، أن علاقة بلاده مع مصر محورية ومهمة لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني يجب ألا تؤثر على علاقات البلدين، مؤكداً بحسب سفير القاهرة في روما هشام بدر، الذي التقاه أمس، محورية العلاقات مع مصر وأهميتها في استقرار المنطقة، وأشار السفير بدر إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الاقتصادية والثقافية والسياحية.

وفى حديثه عن قضية مقتل الطالب الإيطالي «ريجينى» أكد سالفيني موقفه من مساندة الأسرة للوصول إلى الحقيقة، إلا أن ذلك يجب ألا يؤثر على العلاقات مع مصر، مشيداً بتعاون السلطات القضائية في البلدين.