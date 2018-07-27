6 قتلى بغارة جوية على أوباري الليبية

المصدر: بنغازي - وكالات

أودت غارة جوية يعتقد أنها أميركية على منزل في مدينة أوباري الليبية بـ 6 أشخاص من جنسيات مختلفة، فيما دمرت غارة ثانية عربة محملة بالأسلحة في ذات المدينة.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي عن منطقة الشاطئ، علي السعيدي، أن موقعاً في «أوباري» بالجنوب الليبي تعرض لقصف من طائرة بدون طيار مخلفاً 6 قتلى حتى الآن.

وقال السعيدي، في تصريح صحافي، إن القتلى من جنسيات مختلفة؛ 3 من الجزائر و2 من مالي وليبي يدعى «أبو ليث الليبي»، مرجحاً أن تكون القوات الأميركية هي من نفذت الغارة. إلى ذلك أعلنت مصادر عسكرية ليبية، أن الإرهابي حمزة العقوري من بين قتلى الغارة الجوية. وقالت المصادر، إن الإرهابي العقوري، والملقب بـ«أبو عثمان»، يعد أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في بنغازي.

وكانت مصادر قالت، إن طائرات بدون طيار نفذت الساعة 9 ليل الأربعاء غارتين في منطقة «شارب» غرب مدينة أوباري، استهدفت الغارة الأولى سيارة محملة بالذخيرة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وتفحم سائقها، فيما استهدفت الغارة الثانية منزلاً لعناصر يعتقد أنها إرهابية، موضحاً أنها أدت إلى مقتل وإصابة عدد غير معلوم من الأشخاص، لأن عناصر غير ليبية قامت بأخذ الجثث والجرحى.

وأضاف المصدر، أنه منذ 3 أيام تقريباً تقوم طائرات بدون طيار بالتحليق في سماء أوباري، مشيراً إلى أن الحي الذي جرى استهدافه هو الحي ذاته الذي قامت القوات الأميركية باستهدافه نهاية مارس الماضي، وخلف قتيلين من الجماعات الإرهابية.