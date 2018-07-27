الجيش الليبي: محافظ البنك المركزي مول هجوم «الهلال»

المصدر: بنغازي - وكالات

اتهم الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بتمويل الهجوم الذي قاده إبراهيم الجضران على موانئ الهلال النفطي في يونيو الماضي، وكشف المسماري، في مؤتمر صحافي في بنغازي شرقي ليبيا، عن أن محافظ المصرف المركزي مول الهجوم على الموانئ النفطية بـ11 مليون يورو استفاد منها الجضران عن طريق تحويلات بنكية من الخارج عن طريق القياديين في الجماعة الإسلامية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج والمهدي الحاراتي، بحسب موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية»، وأشار إلى أن الصديق الكبير يرفض تسليم منصبه للمحافظ المنتخب من قبل مجلس النواب محمد الشكري بسبب تورطه مع قيادات بجماعة الإخوان من بينهم محمد صوان وعلي الصلابي لمحاولة الاستيلاء على أموال ليبيا في الخارج.

كما اتهم المسماري الصديق الكبير بنقل كميات من الذهب من مصرف ليبيا المركزي إلى مالطا وسنغافورة وإيطاليا بغرض استبدالها بمجوهرات ولكن تلك الكميات لم تعد لمصرف ليبيا المركزي.