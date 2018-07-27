الإمارات تؤكد التزامها طويل الأجل تجاه الشعب الفلسطيني

المصدر: نيويورك - وام، غزة - وكالات

أكدت دولة الإمارات التزامها طويل الأجل تجاه الشعب الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة «الأونروا». ووصل إجمالي المساهمات المقدمة من دولة الإمارات إلى «الأونروا» خلال عام 2017 إلى 26.7 مليون دولار أميركي، والتي شملت مساهمات كبيرة من حكومة دولة الإمارات ومؤسسات إماراتية كمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة دبي العطاء.

مساهمات

وقدمت الإمارات مساهمات إضافية إلى فلسطين بمبلغ 98.7 مليون دولار خلال عام 2017 وذلك في صورة مساعدات ثنائية، وبذلك تبلغ جملة المساهمات التي قدمتها الدولة للشعب الفلسطيني خلال العام نفسه 125 مليون دولار أميركي.

وقد تعهدت دولة الإمارات منذ بداية العام الحالي 2018 بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 75 مليون دولار لفلسطين بما في ذلك مبلغ 50 مليون دولار للأونروا، جاء ذلك في سياق المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن مؤخراً بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

دعم وذكرت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أنه بالإضافة إلى الدعم المالي الكبير والمستمر الذي تقدمه الإمارات للشعب الفلسطيني فإن الدولة تدعم بقوة الجهود المستمرة، التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد منذ زمن طويل وإعادة إطلاق الحوار السياسي من أجل تحقيق السلام. ووفقاً لوكالة أنباء IRIN إحدى المنظمات غير الهادفة للربح التي تقدم تقارير تتعلق بالقضايا الإنسانية تعد دولة الإمارات من بين أكبر خمس دول مانحة للأونروا على مستوى العالم مقارنة بدخلها القومي، وذلك خلال عام 2017.

إضراب

من جهة أخرى شل الإضراب الشامل الذي تم تنفيذه أمس، كل المرافق التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة. ويأتي الإضراب بدعوة من الفصائل والقوى الوطنية واللجان الشعبية احتجاجاً على قرار المؤسسة الأممية الاستغناء عن خدمات ما يقرب من نحو ألف موظف. ويشهد مقر عمليات أونروا بغزة والذي يعتصم فيه عشرات الموظفين التابعين للأونروا رفضاً للقرار الأخير، حيث حاول عدد من الموظفين حرق أنفسهم، فيما تم نقل 10 حالات للمستشفى لتلقي العلاج بسبب حالة الضغط النفسي.