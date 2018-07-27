أستراليا تنفي نيتها نقل سفارتها إلى القدس

المصدر: كانبرا - وكالات

نفى مصدر رسمي في الخارجية الأسترالية، نية كانبرا نقل سفارتها إلى القدس، وتأتي هذه التصريحات، في ظل ضغوط من قبل المحافظين داخل حزب الأحرار الحاكم في أستراليا على الحكومة، حيث صوّت الحزب أثناء مؤتمره الفيدرالي السنوي، لصالح نقل السفارة الأسترالية إلى القدس.

وأكد فيليب اليسون مستشار وزير الخارجية الأسترالية، ومسؤول ملف الشرق الأوسط وأفريقيا في الوزارة، على عدم نقل السفارة الأسترالية إلى القدس.

وأوضح في السياق نفسه، أن المساعدات التي ستقدمها أستراليا العام المقبل في الأراضي الفلسطينية، والمقدرة بـ «43 مليون دولار»، سيتم استثمارها في المشاريع الخاصة بالصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع مع «لجنة السواحل الشمالية لدعم فلسطين»، والذي عقد في البرلمان الأسترالي بكانبرا. وعبّرت اللجنة عن اعتراضها على تصويت أستراليا ضد إجراء تحقيق دولي في قتل قوات الاحتلال وإصابة الآف الفلسطينيين.