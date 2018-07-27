الفصائل الفلسطينية تعلن استمرار مسيرات العودة

المصدر: غزة - وكالات

أعربت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقع في القاهرة عام 2014 ما التزم الاحتلال به، مشددة في ذات الوقت على أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يخرق هذا الاتفاق وعليه تحمل المسؤولية الكاملة.

وأكدت الفصائل خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في مدينة غزة، بعد اجتماع عقدته لبحث التصعيد الإسرائيلي، وتقييم الوضع الميداني على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

كما أكدت الفصائل استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بشكلها الجماهيري وأدواتها السلمية، مبينة أن اليوم (الجمعة) ستكون جمعة «أطفالنا الشهداء». وفي ما يتعلق بأزمة الأونروا، طالبت الفصائل إدارة الأونروا بوقف كل الإجراءات بحق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين، موضحة أن ما تقوم به إدارة وكالة الغوث هو تنفيذ لأجندة أميركية وإسرائيلية مشتركة.

ودعت الفصائل لحراك شعبي ورسمي للضغط على الأونروا لوقف إجراءاتها وإلزامها بما أنشأت من أجله. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إحصائية جديدة لأعداد الشهداء والجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة، د.أشرف القدرة أن 152 شهيداً و 16750 إصابة بجراح مختلفة واختناقاً بالغاز جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى السلمية منذ 30 مارس الماضي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.