استشهاد فتى برصاص الاحتلال شرق رام الله

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

شرعت مصر في تحركات جديدة بهدف إنهاء حالة التوتر بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، وفيما عقد مدير المخابرات العامة المصرية اجتماعاً مطولاً مع مستشارين بارزين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفيما استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم طعنه ثلاثة مستوطنين، شيع آلاف الفلسطينيين شهداء القصف المدفعي الإسرائيلي على شرق غزة، بالتزامن كشف مركز دراسات فلسطيني ارتفاع حالات الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في القدس، مؤكداً أن حالات الاعتقال خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى ألف حالة.

واستشهد فتى برصاص الاحتلال بدعوى طعن ثلاثة مستوطنين في مستوطنة آدم جنوب شرق رام الله. وقالت مصادر، إنّ المنفذ دخل المستوطنة ونفّذ عملية الطعن داخل منزل وتمّ إطلاق النار عليه ما أدى إلى استشهاده.

ووصفت إصابة اثنين من الجرحى بالخطيرة والثالثة متوسطة، فيما دفعت قوات الاحتلال بجنودها لمكان العملية وبدأت بعمليات بحث وتمشيط خوفاً من وجود منفذ آخر. وأدعى الاحتلال أنّ المنفذ استخدم فأساً خلال العملية.

تشييع

ومن مستشفى الشفاء في غزة حملت جثامين الشهداء الثلاثة على الأكتاف إلى المسجد العمري الكبير. وكانت المدفعية الإسرائيلية أطلقت الأربعاء عدة قذائف استهدفت عدة مناطق من وسط قطاع غزة وشرق غزة أدت إلى استشهاد أحمد منير سليمان البسوس (28 عاماً)، وعبادة أسعد خضر فروانة (29 عاماً)، ومحمد توفيق محمد العرعير (27 عاماً).

اقتحام

من ناحية أخرى، اقتحم ثلاثون مستوطناً أمس المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من قبل الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

في السياق، كشف المنسق الإعلامي لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، عن أن قوات الاحتلال احتجزت البطاقات الشخصية لجميع المصلين خلال دخولهم للمسجد من كافة أبوابه. إلى ذلك، أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أنه رصد تصاعداً واضحاً في نسبة الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال في القدس المحتلة منذ بداية العام، حيث رصد ما يزيد على 1000 حالة اعتقال، وهى تشكل ثلث نسبة الاعتقالات التي جرت في كل أنحاء الأراضي المحتلة خلال الشهور الستة الأولى من العام.

تحرّكات

وفي واشنطن بحث اجتماع مصري أميركي التطورات في قطاع غزة في ضوء الجهود المصرية المتجددة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ولتثبيت التهدئة في القطاع. وقال مبعوث الرئيس الأميركي للاتفاقيات الدولية، جيسون غرينبلات إنه وكبير مستشاري الرئيس الأميركي غاريد كوشنر، اجتمعا في واشنطن أمس، مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

علاقات استراتيجية

وكتب في تغريدة على حسابه في (تويتر) «بحثنا العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والدورالقيادي المهم الذي تقوم به مصر بما يتعلق بغزة». وكانت مصر جددت في الأسابيع الأخيرة جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، حيث ينتظر وصول وفد من حركة فتح إلى القاهرة بعد عودة كامل من واشنطن لتسليمه رد الحركة على مسودة اقتراحات مصرية لتطبيق المصالحة.

رفض

أوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين، أن الاعتقالات تصاعدت من مدينة القدس، في محاولة من الاحتلال لإخماد التحركات الشعبية والجماهيرية التي اندلعت رفضاً لقرار الرئيس الأميركي باعتبار القدس عاصمة «لإسرائيل» في السادس من ديسمبر الماضي، ونقل السفارة إلى القدس.