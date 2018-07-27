"الصحة" السعودية تؤكد ضرورة أخذ اللقاحات اللازمة للراغبين في الحج

المصدر: وام

أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أن على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ من الداخل والخارج الالتزام بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة لحجاج الخارج.

وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنها تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولا بأول وتراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، حيث يتابع مركز القيادة والتحكم بالوزارة الوضع الصحي الدولي والمحلي ومراجعة تلك الاشتراطات إذا ما اقتضت الحاجة.

وشددت الوزارة التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج، والتي تم تعميمها على سفارات المملكة وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام.