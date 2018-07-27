المصدر: الحديدة - د.ب.أ

رحبت منظمة الصحة العالمية، أمس، بمساهمة قدمتها دولة الكويت بمبلغ 59 مليون دولار أميركي لمساعدة الشعب اليمني على الحصول على المساعدات الطبية، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والأطفال والجرحى وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالية في بيان، أمس، إن «هذا التمويل يسهم في تقديم المساعدات الصحية الطارئة لأكثر من 16.4 مليون شخص، بما فيهم مرضى الأمراض المزمنة والنساء والأمهات المرضعات والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والجرحى والنازحين». وأضافت المنظمة: «تمثل هذه الشحنات أهمية كبيرة في ظل محدودية الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاج لها البلد بصورة ملحة».