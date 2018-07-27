المصدر: الرياض - سبأنت

أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني د. ناصر باعوم، بالدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأبناء الشعب اليمني في مختلف المجالات.

وقال باعوم خلال حضوره توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة برامج تنفيذية لعلاج 500 جريح ومصاب يمني، بالشراكة مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص في محافظتي عدن وتعز «إن العقود الموقعة اليوم تشكل استمراراً لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، وستسهم في الحد من نسبة سفر الجرحى للعلاج في الخارج، وستعمل على زيادة عدد الأسرة العلاجية في عدد مِن محافظات الجمهورية، وتحسين أوضاع المستشفيات والكادر الصحي».

وأوضح مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في المركز المهندس أحمد البيز، في تصريح صحافي بأنه سيجري من خلال هذه البرامج تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمصابين اليمنيين داخل اليمن وفق المعايير الطبية لعدد 200 جريح لمحافظة تعز، ولعدد 150 جريحاً لكل مستشفى بمحافظة عدن، ويصبح إجمالي التعاقد الحالي 500 جريح ومصاب، ويضاف هذا العدد للأعداد السابقة التي تم علاجهم في مستشفيات القطاع الخاص داخل اليمن البالغة 5697 جريحاً ومصاباً يمنياً.

وأشار إلى أن هذه البرامج الموقعة اليوم تأتي استمراراً للبرامج الطبية التي يمولها ويتابعها المركز بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين لتقديم الخدمات الصحية للأشقاء اليمنيين.