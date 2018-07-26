الجامعة العربية تنظم مؤتمر "تحالف الحضارات.. رسالة الإعلاميين"

المصدر: وام

تنظم الجامعة العربية يوم الأحد المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة المؤتمر الدولي "جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات.. رسالة الإعلاميين" بالتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات "UNAOC" ومنظمة اليونسكو "المكتب الاقليمي بالقاهرة" والهيئة العامة للاستعلامات والبرنامج المصري لتطوير الإعلام "EMDP".

وأكدت الجامعة العربية في بيان صحفي اليوم أن المؤتمر - الذي يعقد تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي ومحاربة التمييز العنصري - يأتي في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبصفة خاصة الهدف رقم 16 المعني بتشجيع وجود المجتمعات المتماسكة السلمية، وتنفيذا لأهداف الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات 2016 ــ 2019 وانطلاقا من ادراك الجهات المنظمة باضطلاع الإعلام بدور حيوي في الترويج لرسالة إعلامية محايدة وموضوعية لثقافة الآخر وأهمية تطوير خطاب إعلامي يعزز من قيم التسامح وقبول الآخر ويدعم حرية الرأي والتعبير ويساهم أيضا في التصدي لظواهر التطرف والعنف والارهاب.

وأشارت الجامعة إلى أن المؤتمر يستهدف التعريف بالدور الحيوي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في نشر مبادئ التعايش السلمي وقبول ثقافة الآخر وتعزيز التعددية الثقافية وإرساء أواصر التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب بما في ذلك القاء الضوء على برامجها وأنشطتها المختلفة التي تضطلع بها في المجالات الأربعة وهي الاعلام والتعليم والشباب والهجرة.

وسيتيح المؤتمر الدولي الفرصة للإعلاميين الشباب من مختلف البلدان العربية للالتقاء بنظرائهم من المجموعات الجغرافية الاقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي والدول العربية والدول الأخرى OEWG دول أوروبا الشرقية" للحوار والتشاور وتبادل الافكار والخبرات وبناء جسور التواصل بينهم بما في ذلك العمل على حث الاعلاميين الشباب على نقل رسالة إعلامية إيجابية عن ثقافة الآخر داخل مجتمعاتهم وخارجها.