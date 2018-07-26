الإمارات تدين استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين

المصدر: وام

أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط سعوديتان في البحر الأحمر ما ألحق بهما أضرارا كادت أن تتسبب في كارثة بيئية في هذا الممر الملاحي العالمي المهم.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم في بيان لها إن هذا الاعتداء يعد عملا إرهابيا يعرض الملاحة الدولية للخطر و يؤكد استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة و التجارة العالمية في البحر الأحمر وأعربت عن قلقها من الاستهداف المتكرر لخطوط الملاحة الدولية من قبلها.

وأكدت أن هذا الاعتداء الجبان يثير مجددا الدور السلبي و الخطير الذي تقوم به إيران الداعمة لهذه الميلشيات الانقلابية وإصرارها على ممارساتها العدائية عبر تزويد جماعة الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات والصواريخ الباليستية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على وقوف الإمارات التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو مصالحها .. مؤكدة في الوقت نفسه الارتباط العضوي بين أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة .

وجددت التزام دولة الإمارات الثابت ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية بتحقيق الأمن و الاستقرار في اليمن الشقيق مدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة.

وقالت الوزارة في ختام بيانها إن هذا الهجوم الأرهابي يؤكد مواصلة هذه الميليشيات التصعيد تهربا من استحقاقات الحل السياسي للأزمة اليمنية وأكدت أن عقلية التمرد التي تسببت في معاناة الشعب اليمني الشقيق مازالت تحكم أعمال تلك الميلشيات".