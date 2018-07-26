«الهلال» الإماراتي يدعم تأهيل ذوي الإعاقة في اليمن

المصدر: عدن - وام

تسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى الوصول بمساعداتها إلى كافة أفراد الشعب اليمني الشقيق، خاصة ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) الذين تعرضوا لأشد الضرر جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران.

وفي هذا الإطار، حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعم جمعية الحياة للتدخل المبكر في عدن من خلال تنظيم دورة تدريبية في برامج «القدرات العقلية» لذوي الإعاقة، بهدف رفع القدرة المعرفية لدى المدربين في كيفية التعامل مع الأطفال المصابين بالإعاقات الذهنية، إلى جانب رفع كفاءة السلوك المعرفي لدى الأطفال من ذوي الإعاقة.

وتعمل جمعية الحياة للتدخل المبكر على مساعدة الأطفال المصابين بالإعاقة الذهنية وصعوبات النطق والاضطرابات النمائية وصعوبات التعلم إلى جانب طيف التوحد.

وقالت رئيسة جمعية الحياة للتدخل المبكر بعدن، ابتهال المحروق، إن الجمعية تسعى إلى تقديم برامج شاملة للتدخل المبكر لهؤلاء الأطفال من عمر سنتين وحتى 16 سنة، حيث تقدم كل احتياجاتهم العلاجية والتدريبية مع التأهيل الكامل لهم.