إسقاط «درون» إيرانية في البيضاء

المصدر: البيضاء - د.ب.أ ــ غرافيك: حسام الحوراني

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أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، إسقاط طائرة بلا طيار (درون) تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة البيضاء، وسط اليمن. ونقل موقع الجيش «سبتمبر نت» عن مصدر ميداني قوله: «إن مضادات الطيران التابعة للجيش الوطني في محور بيحان، أسقطت طائرة مسيرة تابعة للميليشيا الحوثية في مديرية الملاجم». وأشار المصدر إلى أن الطائرة «إيرانية الصنع».

ومنذ نحو أربعة أعوام، تشهد محافظة البيضاء معارك متفرقة بين قوات الجيش الحكومي، مسنودةً بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، إذ تحاول قوات الشرعية تحرير المحافظة من قبضة ميليشيا إيران.