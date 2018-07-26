الحوثيون يقتلون عناصرهم الفارين من الجبهات

المصدر: ذمار - وكالات

قتل 3 من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أول من أمس، في حاجز تفتيش أمني تابع للميليشيا الإرهابية بمحافظة ذمار، وسط اليمن.

وذكرت وكالة «2 ديسمبر» التابعة للمقاومة الوطنية اليمنية، أن ميليشيا الحوثي استحدثت نقاط تفتيش في محافظة ذمار، خصصتها للقبض على عناصرها الفارين من جبهات القتال في أعقاب تدفقات هروب كبيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن 3 من عناصر الميليشيا الفارين قتلوا في نقطة ذمار، فيما أصيب 2 آخران، في النقطة ذاتها التي تم استحداثها للقبض على الفارين من جبهات القتال في الساحل الغربي والبيضاء.

وبحسب المصدر، فقد اندلعت اشتباكات بين النقطة الحوثية والعناصر الفارة الذين رفضوا تسليم أنفسهم أو العودة لجبهات القتال. وتعيش ميليشيا الحوثي انهيارات واسعة في الساحل الغربي من جراء الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وهو ما جعل عناصر الميليشيا يلجؤون للفرار بعد مقتل المئات منهم. وعجزت الميليشيا عن احتواء حالات الفرار، وهو ما جعلها تستحدث نقاط تفتيش جديدة للقبض عليهم وإعادتهم.

ولا تتوقف الانهيارات داخل صفوف الانقلابيين عند حالات الفرار، فالتصدع داخل صفوف قيادات الصف الأول بالعاصمة صنعاء يتوسع يوماً بعد آخر، ما يؤشر إلى مرحلة انفجار مرتقبة.

وشهدت صنعاء اشتباكات مسلحة بين قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، على خلفية صراعات بين المشرفين الأمنيين.

وطبقاً لمصادر محلية، فقد اندلعت المواجهات بين مسلحين تابعين للقيادي المدعو «أبو رائد»، وهو مشرف الانقلابيين في سجن البحث الجنائي، وآخرين تابعين لمشرف الحوثيين في محكمة جنوبي شرق أمانة العاصمة. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات التي اندلعت في محيط المحكمة بحي الأصبحي جاءت على خلفية رفض مشرف الميليشيا في محكمة جنوب شرق صنعاء طلب المدعو «أبو رائد» إطلاق سراح أحد المحتجزين من سجن المحكمة.

اغتيال رجل دين

اغتال مسلحون مجهولون في وقت مبكر من أمس، رجل دين بمدينة عدن جنوبي اليمن. وقال سكان محليون، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عبده غالب الشميري، إمام وخطيب مسجد ذو القرنين بمديرية البريقة، ما أسفر عن مقتله على الفور. وذكر السكان أن المسلحين لاذوا بالفرار، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية. وتعد هذه ثالث عملية اغتيال لرجال دين خلال الأسبوع الجاري. عدن - د.ب.أ

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أفاد مصدر عسكري مسؤول في قوات الشرعية بمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بقصف شنّه مسلحون حوثيون بمدينة تعز. وقال الناطق باسم قيادة محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، إن «ميليشيا الحوثي أطلقت قذائف مدفعية من أماكن تمركزها في منطقتي حذران والربيعي، مستهدفةً الخط العام الذي يمر بمنطقة الضباب غربي تعز». وأشار إلى أن بعض القذائف سقطت وسط الخط، واستهدفت إحداها حافلة نقل، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين جميعهم مدنيون.

خطأ ملاحي

أقرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بارتكاب قائد طائرتها خطأ ملاحياً، ما جعل مقاتلات التحالف تجبرها على الهبوط في مطار جيزان جنوبي السعودية. وقالت إنه وبسبب الأحوال الجوية غيرت طائرة الصليب الأحمر، التي أقلعت من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي، مسارها المحدد بـ15 ميلاً باتجاه الجنوب بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأوضحت أنه وبعد فشل الاتصال مع الطائرة، قامت طائرتان سعوديتان بمرافقتها إلى مطار الملك عبدالله بجيزان لتوضيح أسباب تغيير مسارها. وأنه تم حل المشكلة وتمكنت الطائرة من استئناف رحلتها. عدن - البيان

نقل هيئة

وافق مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه أمس بالعاصمة المؤقتة عدن، على مشروع قرار نقل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية إلى عدن، المقدم من وزارة الصحة العامة والسكان.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس المجلس وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، الذي استهل الاجتماع باستعراض تقرير عن مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة. واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من قِبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة عن مجمل الأوضاع العسكرية، ومستوى تقدم الجيش الوطني في الجبهات، والاستراتيجية التي يتبعها من أجل تحرير ما تبقّى من الأراضي اليمنية من قبضة الميليشيا الانقلابية. ودان المجلس الاغتيالات التي يتعرض لها الخطباء وأئمة المساجد والقيادات العسكرية والأمنية. عدن - سبأنت