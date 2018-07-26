غريفيث في صنعاء والشرعية تتجه لاستكمال تحرير الحديدة

المصدر: عدن - وكالات

بدأ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث أمس، زيارة جديدة إلى صنعاء لإجراء مباحثات مع قادة الميليشيا الحوثية الموالية لإيران بشأن مدينة وميناء الحديدة (غربي اليمن)، فيما أكدت الحكومة الشرعية عزمها استئناف عملية تحرير الحديدة في حال فشل الوساطة.

ووصل غريفيث الى مطار صنعاء ظهرا وتوجّه فورا الى مقر إقامته من دون أن يدلي بتصريحات للصحافيين. ويحاول غريفيث منذ أسابيع إعادة إطلاق محادثات السلام في اليمن. وكانت الحكومة اليمنية سلمت المبعوث الأممي ردها يوم الأحد الماضي بشأن مقترحات غريفيث المتعلقة بمشاورات وقف عملية الحديدة.

واشترطت الحكومة اليمنية، إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الحوثية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة المتضررين في عموم محافظات البلاد، والانسحاب الكامل من المدن وتسليم السلاح من قبل الحوثيين، قبل البدء بأي مشاورات.

ويطالب التحالف العربي بانسحاب غير مشروط للميليشيا من الميناء والمدينة لتجنيبها الحرب.

وقال الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أمس، إن «موضوع انسحاب الميليشيا من الحديدة واحدة من بين عدة قضايا تندرج في إطار إعادة بناء الثقة التي يسعى المبعوث الأممي إلى إنجازها قبل استنئاف المفاوضات».

وشدد مسؤول حكومي يمني رفيع المستوى على أن الشرعية «متمسكة بضرورة انسحاب الميليشيا من الحديدة، ومينائها الاستراتيجي، وتمكين قوات الشرطة والسلطة المحلية من إدارة شؤون المدينة بإشراف مباشر من وزارة الداخلية في الحكومة ». وأضاف أن الحكومة تؤيد «وجود مراقبين أمميين للإشراف على إدارة الميناء وتوريد عائداته المالية إلى البنك المركزي» في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها.

كما قال مسؤول عسكري في القوات الحكومية لـ«فرانس برس» إن «قواتنا جاهزة وتنتظر الضوء الأخضر لاستئناف الهجوم باتجاه مدينة الحديدة في حال فشل مهمة المبعوث الدولي».