المسماري: الجيش يسيطر على 90% من ليبيا

المصدر: بنغازي - وكالات

أكد الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن 90% من ليبيا تحت سيطرة الجيش. وقال العقيد المسماري، في مؤتمر صحافي في مدينة بنغازي شرق ليبيا، إن المجتمع الدولي لن يوافق على رفع التسليح والحظر إلا بعد تدمير الجيش الذي دمر الإرهاب في درنة خلال اقل من 40 يوماً كما تمكن من دك الإرهاب في الهلال النفطي، بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية.

وأضاف أنه يجب أن ينتهي وجود الميليشيات والعصابات المسلحة، مؤكداً أن الحسم المدني يجب أن يكون في طرابلس من خلال أهلها. وتابع المسماري أن الجيش يحارب من أجل تطهير ليبيا واسترداد حق المواطنين في وطنهم.

انتقادات

وانتقد المسماري بعض الشخصيات في طرابلس قائلاً إن محافظ المصرف المركزي المقال الصديق الكبير لا يريد التسليم للمحافظ المنتخب محمد الشكري لأن عليه التزامات، مضيفاً انه ستكون عليه قضايا فساد.

ووجه حديثه للمجتمع الدولي قائلاً، أي اتفاقية أو تفاهم لا يمر عبر البرلمان الليبي غير مسؤولين عنه كليبيين، مشيراً إلى انه أي اتفاقية يجب أن يصادق عليها في البرلمان. وتابع «الصراع الإيطالي الفرنسي يجب أن يبقى في أوروبا بعيداً عن ليبيا». وجدد المسماري التأكيد على احترام مخرجات مؤتمر باريس ومخرجات الانتخابات، مشدداً على ضرورة أن تنتهي كل الأجسام الموازية للجيش والشرطة.