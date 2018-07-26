السجن عاماً بحق فرنسي متهم بالانتماء لتنظيم داعش

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

أصدرت محكمة الجنح في بغداد، أمس، حكماً بالسجن عاماً واحداً على الفرنسي لحسن غيبودج لإدانته بالدخول غير الشرعي إلى الأراضي العراقية، قبل يوم من مثوله أمام المحكمة الجنائية المركزية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

ويعتبر غيبودج «58 عاماً»، والذي رفض توكيل محامي المواطن الفرنسي الثالث الذي سيحاكم بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش أمام المحكمة الجنائية المركزية في بغداد.

وأصدرت المحكمة نفسها، مطلع يونيو الماضي، حكماً بالسجن المؤبّد على المتطرّفة الفرنسية ميلينا بوغدير «27 عاماً»، بعدما حكم عليها سابقا بالسجن سبعة أشهر لإدانتها بدخول العراق بطريقة غير شرعية. وصدر حكم مماثل قبل نحو شهرين بحق المتطرّفة الفرنسية جميلة بوطوطعو «29 عاماً» التي دينت أيضاً بالانتماء إلى التنظيم المتطرّف.