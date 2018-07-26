مباحثات تركية روسية بشأن إدلب ودرعا

المصدر: إسطنبول - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل حماية السوريين من هجوم محتمل في محافظة إدلب.

وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة قبل توجهه إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة للأسواق الناشئة: «سنبحث درعا مع روسيا، وهي واحدة من أكثر المسائل صعوبة، هناك أيضا مسألة إدلب التي سنبحثها لأن في مثل تلك الأماكن يمكن حدوث أي شيء في أي وقت، ما نريده هو حماية الشعب السوري من هذه الهجمات، لاسيّما الهجمات الوحشية التي تشنها بعض التنظيمات في هذه المنطقة». وقال مصدر في الرئاسة التركية إن أردوغان قال إنّ تجنب أي تطور سلبي في إدلب ضروري لحض المعارضة على حضور اجتماع في أستانة.