مقتل إرهابيين استهدفوا السعودية وأميركا والسويد

المصدر: بغداد - رويترز

أعلن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة أمس، أنه قتل زعماء مهمين بالتنظيم كانوا يخططون لشن هجمات تستهدف السعودية والولايات المتحدة والسويد.

وذكر التحالف في بيان أن غارة جوية شنها التحالف في 24 أبريل أودت بحياة منور المطيري عضو تنظيم داعش الذي كان يتخذ من سوريا قاعدة له في عملية العزم الصلب. وكان المطيري يخطط لشن هجمات على السعودية. وقُتل أيضا سفيان مكوح وهو مقاتل بلجيكي سافر إلى سوريا للتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة ومصالحها.

وقال التحالف إن غارة جوية في 12 يونيو قتلت شخصا يدعى (سيماك) عرفه بأنه أحد مسؤولي مخابرات «داعش» والذي كان مرتبطا بخلية تخطط لشن هجمات في السويد.