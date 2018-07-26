دعم إيطالي لجهود المصالحة في ليبيا

المصدر: طرابلس - أ.ف.ب

توجهت وزيرة الدفاع الإيطالية إلى ليبيا، حيث أكّدت مجدداً دعم روما للمصالحة الوطنية الليبية، ونددت بالتدخلات الأجنبية. وقالت إليزابيتا ترينتا للصحافيين لدى عودتها إلى روما، إنّ إيطاليا قريبة من ليبيا، وستساعدها في مقاومة التدخلات الأجنبية، وذلك في انتقاد للدعوة الملحة التي وجهتها باريس من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في ديسمبر المقبل. وأضافت ترينتا: «لا نعتقد أنّ تسريع العملية الانتخابية يمكن أن يحقق الاستقرار في ليبيا، ما لم يكن ذلك مصحوباً بمصالحة بين الليبيين وبعودة الأمن».

من جهته، قال الناطق باسم رئاسة حكومة الوفاق الوطني محمد السلاك، بعد اللقاء بين رئيس الحكومة فايز السراج، والوزيرة الايطالية، إنّ إيطاليا كررت دعمها جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، واستكمال العملية السياسية التوافقية بين الأطراف الليبية كافة.

وأضاف الناطق أنّ السراج أكّد خلال اللقاء مجدداً رفض مسألة توطين المهاجرين في ليبيا. وتابع السلاك أنه تمت خلال اللقاء، أيضاً، مناقشة التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية ودعم مراكز الإيواء الحالية، ودعم خفر السواحل والبحرية الليبية في مجال التدريب، وتأهيل العناصر الليبية، وتزويدنا بالمعدات اللازمة.