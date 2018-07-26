وزير داخلية جديد في تونس

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، تعيين هشام الفوراتي وزيراً للداخلية، خلفاً للوزير المقال لطفي براهم. وشغل الفوراتي الحاصل على شهادة في الحقوق عدة مناصب بوزارة الداخلية كما شغل منصب رئيس ديوان وزير الداخلية في فبراير 2015.

وشغل أيضا منصب والي المنستير بين عامي 2011 و2012 وكاتب عام بولاية زغوان عام 2008. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أقال في يونيو الماضي وزير الداخلية براهم بعد أيام من غرق أكثر من 80 مهاجرا غير شرعي في سواحل جزيرة قرقنة. وشغل وزير العدل غازي الجريبي المنصب بالنيابة منذ 6 يونيو الماضي.

ولا يزال منصب وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان شاغرا بعد استقالة المهدي بن غربية في منتصف الشهر الجاري.