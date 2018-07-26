التعنت الحوثي يرجّح الخيار العسكري

المصدر: عدن - البيان

كشفت الاتصالات التي أجراها المبعوث الدولي الخاص باليمن مع ميليشيا الحوثي، وما رافقها من تحركات على الأرض أن هذه الميليشيا غير جادة في الذهاب نحو السلام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الانقلاب، وأنها تستغل الهدنة لإعادة ترتيب صفوفها وحشد المزيد من الأسلحة والمقاتلين. ومنذ أن استجابت الشرعية والتحالف العربي لمطالب المبعوث الدولي والدول الراعية للتسوية في اليمن بعد وصول القوات المشتركة إلى مطار مدينة الحديدة، استغلت ميليشيا الحوثي الوضع لحشد المقاتلين من كل مناطق سيطرتها، وأرسلت تعزيزات من الأسلحة الثقيلة والذخائر بكميات كبيرة إلى المدينة.



لا جدية



وتحت أعين الأمم المتحدة أقدمت الميليشيا على التمترس وسط الأحياء السكنية ونصب المدافع وإقامة المتاريس بين المنازل وفي الأحياء، كما قامت بحفر عشرات الخنادق واستحدثت عشرات من الحواجز الترابية في الشوارع والأحياء المؤدية من جنوب المدينة، حيث تتمركز القوات المشتركة إلى الميناء، واحتجزت السكان لاستخدامهم دروعاً بشرية.



ولأن الميليشيا وتاريخها في الصراع مع الحكومة الشرعية أثبتت عدم التزامها بأي اتفاقات، وأنها دائماً ما تقبل بأي دعوة للهدنة والتفاوض عندما تشعر بالهزيمة وتتخذ من الهدنة فرصة لإعادة ترتيب صفوفها والاستعداد لجولة مقبلة من الصراع، فإن ما يجري على الأرض في الحديدة لا يشير إلى جدية الميليشيا بالانسحاب من المدينة والميناء وتسليمها للشرعية، باعتبار ذلك خطوة ممهدة لاتفاق سلام شامل وفق ما تطمح إليه الأمم المتحدة وتدعمه الشرعية.



خطة مقترحة



ولأن الحال كذلك، فقد أظهرت الاتصالات التي أجراها المبعوث الدولي مارتن غريفيث مع قادة الميليشيا، استمرارها في المراوغة والتحايل على القرارات الدولية وخطط السلام التي اقترحت أثناء محادثات الكويت، والأخيرة التي اقترحها المبعوث الدولي الحالي، فقد اقترح زعيم الميليشيا على الأمم المتحدة نشر مراقبين دوليين في ميناء الحديدة يتولون مهمة مراقبة البضائع والسفن الواصلة إلى الميناء والإشراف على توريد عائداته إلى البنك المركزي.



ولأن الخطة المقترحة للحديدة هي تحوير لما تم الاتفاق عليه في محادثات الكويت التي انقلبت عليها الميليشيا، التي كانت تنص على انسحاب هذه الميليشيا من العاصمة ومدينة تعز، خطوة أولى لبناء الثقة، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى استلام الأسلحة والإشراف على إعادة دمج المسلحين في أجهزة الأمن والجيش، فإن المؤشرات لا تنبئ بجدية الميليشيا بالقبول بالحل السياسي رغم الهزائم المتتالية التي منيت بها في الساحل الغربي، وفي محافظات البيضاء والجوف.

خنادق إضافية



واستناداً إلى تلك المعطيات فإن دفع الميليشيا بالمزيد من المقاتلين إلى الطريق الزراعي في أطراف مدينة الحديدة وإقامة خنادق إضافية في هذا الطريق الذي يربط مديرية باجل بمديريات بيت الفقيه وزبيد والمنصورية، وما يجري على الأرض في وسط مدينة الحديدة، وسنين من الصراعات والاتفاقات مع هذه الميليشيا منذ أعلنت التمرد على السلطة المركزية، كلها تؤكد أن الخيار العسكري هو الوحيد القادر على فرض الحل السياسي وإلزام الميليشيا بالعودة إلى طاولة الحوار وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومخرجات الحوار الوطني والالتزام بمضامين المبادرة الخليجية للسلام.