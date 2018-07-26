واشنطن ترفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن مسؤول بالخارجية الأميركية، الأربعاء، أن بلاده رفعت القيود عن مساعدات عسكرية لمصر قيمتها 195 مليون دولار. وقال المسؤول الأميركي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية، تعود للعام المالي 2016 كانت قد حجبتها في السابق.

وأضاف المسؤول أن «القرار جاء على ضوء تعزيز الشراكة مع مصر». وكان الرئيس «ترامب» أعلن، في تصريحات سابقة، تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر، ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب، واستعدادها لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.