المصالحة في القرن الأفريقي تحطم مخططات قطر وإيران

المصدر: الرياض - وكالات

قادت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مبادرة سلام تاريخية لإنهاء حالة الاقتتال المسلح التي استمرت نحو عقدين من الزمن بين البلدين الجارين أثيوبيا وأريتريا

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمام سعود الدكتور حسام مندور بحسب بوابة «العين الإخبارية»: «المساعي الإماراتية السعودية جعلت القيادة السياسية في أريتريا تنصت إلى خطاب شرق أوسطي عربي ساعد في الدفع نحو المصالحة».

وتابع: «الدورالإماراتي السعودي في المصالحة قطع الطريق على مشروع قطر التخريبي في القرن الأفريقي». في السياق، يقول المحلل العسكري العميد محمد الشهري: أن «السياسة الإماراتية و السعودية خلال السنوات الأخيرة تعمل على تجهيز المسرح السياسي للوقوف ضد التغلغل الإيراني والقطري في القرن الأفريقي، ودحض مخططهما التخريبي بإشعال فتيل الصراع في القارة الأفريقية».