أميركا تنفي مزاعم قطرية حول توسيع «العديد»

المصدر: واشنطن - وكالات

ذكرت الولايات المتحدة، أنها لم تعلن حتى الآن عن الخطط النهائية لمشاريع البناء التوسعية في القاعدة الأميركية بقطر، والتي تسابقت وسائل الإعلام القطرية في الإعلان عنها، بحسب موقع «ذا ناشيونال».

وزعمت وكالة الأنباء القطرية، عن خطط توسيع القاعدة الجوية. وقالت إن ممثلين من البلدين، وضعوا حجر الأساس للتوسع، لكن البنتاغون قلل من شأن هذا التطور، مشيراً إلى عدم تحديد أي شيء ملموس. وقالت ريبيكا ريباريتش الناطقة باسم البنتاغون، في بيان: «من السابق لأوانه مناقشة جوانب توسيع قاعدة محتملة في قاعدة العديد الجوية في قطر، فالجيش الأميركي يعمل مع وزارة الدفاع القطرية، على مزيد من التفاصيل حول الاقتراح، لمساعدتنا على التخطيط بشكل مناسب، وضمان استخدام أي منشآت جديدة على نحو فعال».