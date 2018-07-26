خسائر قطرية باهظة جراء دعمها الإرهاب

المصدر: القاهرة - البيان

تحدث مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية السفير أشرف حربي، عن الخسائر الباهظة التي تكبدتها قطر جراء دعمها الإرهاب.

وقال حربي، في تصريح لـ«البيان» إن «الخسائر الحقيقية والكبرى التي تعاني منها قطر هي الخسائر الاجتماعية التي تمثلت في عزل الشعب القطري عن جيرانه وأقاربه في دول الخليج، وذلك جراء سياسات النظام القطري التي فرضت ذلك الأمر». وأوضح أن الخسائر دائماً ما تكون مرهقة إذا كانت عائدة بصورة مباشرة على المواطنين، معبراً عن تعجبه من موقف النظام القطري بقوله: «هل تستطيع الدوحة أن تستمر هكذا وتعيش هي وشعبها في عزلة أكثر من ذلك؟».

وشدد مستشار مركز الخليج، على أن الرباعي العربي يحاول الوصول إلى موقف معتدل وأن يعيد قطر إلى رشدها وإلى السرب العربي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة، موضحاً أن النظام القطري متمسك بمواقفه ضد جيرانه، بالإضافة إلى أن هناك مطالب معروفة وضعها الرباعي، ولكن قطر لم تلتزم بأي شيء.