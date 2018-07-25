"التحالف"ينفذ عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية على الدريهمي

المصدر: وام

نفذت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للمرة الثانية خلال اسبوع عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة والمقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وذلك عبر استخدام المظلات بتقنية تحديد المواقع.

تأتي عملية إسقاط المساعدات الإنسانية في إطار خطة شاملة وضعها التحالف العربي لإغاثة سكان الحديدة وتأمين استقرار الوضع الإنساني وتعزيز قدرات الأشقاء اليمنيين في المناطق المحررة حديثا لمواجهة آثار حصار الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتضمنت المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 400 سلة غذائية استفاد منها 2800 مواطن يمني اضافة إلى المياه المعدنية للحفاظ على الصحة العامة ومنع أية أمراض قد تسببها المياه غير الصالحة للشرب في ظل الظرف المعيشي الذي يعيشه أهالي مديرية الدريهمي.

و يأتي استخدام التحالف العربي لـ " جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات" بهدف الوصول بشكل دقيق إلى الأماكن المستهدفة بالمساعدات الإغاثية وسرعة وصولها إلى المتضررين والمحتاجين.

و جاءت عملية إسقاط المساعدات الإغاثية على الأشقاء في محافظة الحديدة في إطار حملة المساعدات الإماراتية العاجلة و المستمرة لأهالي المناطق المحررة وضمن الجسر الإغاثي البري والبحري والجوي المقدم من الإمارات إلى الحديدة و المناطق المحيطة بها تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

جدير بالذكر أن إسقاط السلال الغذائية على أهالي مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة يأتي بعد نجاح المرحلة الأولى من المساعدات التي تضمنت المواد الأساسية والطحين وحليب الأطفال والمياه المعدنية.

وبدأ فرق الهلال الأحمر الإماراتي فور عملية إسقاط المساعدات الإنسانية جوا توزيع السلال الغذائية والسلع الأساسية على أهالي مديرية الدريهمي لمساعدتهم على تجاوز الظروف الإنسانية الصعبة التي فرضها حصار الميليشيات الحوثية الموالية لإيران واستخدام سلاح التجويع والتخويف ضد المدنيين.

و قال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية جوا على أهالي المناطق المحررة في محافظة الحديدة يعكس اهتمام وحرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على تخفيف معاناتهم جراء آثار الأحداث الجارية و إعادة الحياة للمناطق المحررة حديثا بعد أكثر من ثلاث سنوات من عمليات التجويع الممنهج و الحصار "الحوثي" .. مؤكدا استمرار عمليات إسقاط المساعدات الإغاثية جوا على سكان المناطق التي يصعب الوصول إليها برا في الحديدة.

و أضاف الكعبي إن دولة الإمارات تواكب عمليات التحرير في محافظة الحديدة بتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة إضافة الى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في المناطق المحررة وذلك ضمن خطتها طويلة الأمد بمساعدة الأشقاء وتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني.

و أعرب أهالي مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة عن شكرهم و تقديرهم لدولة الإمارات و قيادتها الرشيدة على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة و حرصها الدائم على تخفيف معاناة الأسر اليمنية في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها ما يسهم في عودة الحياة الطبيعية و تحسين المستوى المعيشي بالمدن و المديريات اليمنية فور تحريرها من الميلشيات الحوثية الارهابية.

كانت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد نفذت خلال الإسبوع الماضي عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي شمال مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وذلك للتخفيف من وطأة معاناة الأشقاء اليمنيين و مساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها وذلك عبر استخدام المظلات التي تستخدم تقنية " جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات".