بالفيديو..قتلى وجرحى في فيضانات تجتاح السودان

المصدر: البيان الالكتروني

اجتاحت أمطار وسيول غزيرة أجزاء متفرقة من السودان، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر أكثر من ألفي منزل، إلى جانب انهيارات طالت أجزاء من المؤسسات والمدارس.

وفي مدينة النهود غربي كردفان، قتل 7 أشخاص على الأقل إلى جانب فقدان 3 بينهم طفلة. وأطلق السكان نداءات عاجلة للمنظمات ووكالات الأمم المتحدة لإنقاذ المتضررين وتقديم المساعدات العاجلة.

وطالت السيول البنى التحتية في ولاية شمال كردفان، حيث قطعت طريق أم درمان ـ بارا، الذي يربط العاصمة الخرطوم بولاية شمال كردفان، بحسب سكاي نيوز.

وفي شرق السودان، أغرقت مياه الأمطار حي مكرام بمدينة كسلا وألحقت أضرارا بعدد من الأحياء الأخرى، وسط نداءات للمنظمات بالتدخل لتوفير مواد الإيواء والمساعدات الأخرى.

وشهدت ولاية الخرطوم، صباح الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة أسفرت عن تعثر للحركة في بعض الطرق لغزارة المياه وإغلاق بعض المصارف، كما لم يتمكن عدد كبير من الطلاب من الذهاب لمدارسهم.

وبثت بعثة حفظ السلام الدولية بدارفور "يوناميد" صورا لعناصرها، قالت إنهم يعملون تحت ظروف بالغة التعقيد، للمساعدة في أعادة تأهيل طريق "نيرتتي ـ قولو" بولاية وسط دارفور.

وبلغ منسوب نهر النيل الرئيس، الثلاثاء الماضي، 14.13 متراً بارتفاع 43 سم عن منسوب الاثنين.

وحذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أن أمطارا متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح قوية بولايات كسلا والقضارف والخرطوم ونهر النيل وسنار والجزيرة والنيل الأبيض وكردفان ودارفور الكبرى، داعية السكان لأخذ الحيطة والحذر.