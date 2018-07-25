جهود إماراتية لإيصال المساعدات الإغاثية إلى مناطق الحديدة

المصدر: الحديدة - وام

تبذل فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهوداً لافتة للوصول إلى مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة وقرية المنظر التابعة لمديرية الحوك، وتوزيع المساعدات التي تتضمن سلعاً أساسية تخفف من معاناة السكان جراء ممارسات ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي صادرت مساعدات إنسانية وغذائية كانت مقدمة للمواطنين اليمنيين في مناطق تابعة للمديرية غير مبالية لمعاناة الأسر التي تعاني جراء الحصار التي تفرضه. ونهبت الميليشيا المساعدات لصالح ما تسميه بـ «المجهود الحربي»، ضاربة عرض الحائط بأرواح المدنيين الأبرياء لتضيف فصلاً جديداً إلى سجل جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

عرقلة المساعدات

ودأبت الميليشيا الحوثية على عرقلة ومنع وصول المساعدات بالطرق البرية ونهبها وفق إجراءات ممنهجة تهدف إلى تجويع اليمنيين، وقطع إمدادات الحياة عنهم في اعتداء واضـح علـى حقـوق الإنسـان يتنافـى مع الأعـراف والقـوانين الدوليـة.

جهود لافتة

في المقابل، تبذل فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهوداً لافتة للوصول إلى مديرية الدريهمي وقرية المنظر التابعة لمديرية الحوك، وتوزيع المساعدات التي تتضمن سلعاً أساسية تخفف من معاناتهم جراء ممارسات الحوثيين.

في موازاة ذلك، تواكب الهيئة عمليات تحرير مناطق الساحل الغربي لليمن بالمزيد من المساعدات الإنسانية، وتنفيذ المشاريع التنموية لدعم استقرار سكانها ومساعدتهم على استعادة نشاطهم وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

يشار إلى أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية نفذت عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية وإغاثية على أهالي محافظة الحديدة مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي.