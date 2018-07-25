استجابة إماراتية سريعة للنداءات الإنسانية في حضرموت

المصدر: حضرموت، الحديدة - وام

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية إلى أهالي دمون في مديرية تريم اليمنية التابعة لحضرموت، وذلك في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها للتخفيف عن كاهل الأشقاء، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وضمن مبادراتها لـ«عام زايد».

وأكد محمد عبيد الشامسي رئيس فريق الهيئة في حضرموت أن الهيئة تجاوبت سريعاً مع النداءات الإنسانية، التي تلقتها من سكان المناطق الشرقية والغربية بحضرموت من أجل تخفيف معاناتهم الإنسانية، منوهاً بأن هذه القافلة تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للأهالي عبر توفير المتطلبات الضرورية اللازمة، في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية في جميع الأراضي اليمنية المحررة.

جهود كبيرة

ولفت إلى أن هذه المساعدات تندرج في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في «عام زايد» بمجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها اليمنيون.

وأشاد خالد هويدي مدير عام مديرية تريم بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق الهلال الأحمر للوصول إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق والمحافظات المحررة.

وأعرب المستفيدون من تلك المساعدات الإنسانية عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً من دعم متواصل للشعب اليمني وجهودها الإنسانية والإغاثية، للتخفيف عن المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية.

أهالي دمون يتسلمون مساعدات الهال الأحمر الإماراتي | وام

تكريم الأوائل

على صعيد آخر، كرم محافظ الحديدة د.الحسن علي طاهر أوائل طالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 -2018 خلال حفل كبير أقيم بمجمع وثانوية 22 مايو في مديرية الخوخة بالساحل الغربي لليمن بدعم ورعاية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفي إطار أنشطتها خلال «عام زايد».

حضر حفل التكريم سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، وسيف الظاهري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، وإبراهيم مجعش مدير التربية في مديرية الخوخة، وعدد من أولياء أمور الطالبات المكرمات والمسؤولين اليمنيين والشخصيات الاجتماعية في محافظة الحديدة.

وتخلل حفل التكريم - الذي بدأ بالسلام الوطني اليمني - العديد من العروض المسرحية والفقرات الفنية والأناشيد، إضافة إلى توزيع الجوائز القيمة وشهادات التقدير على الطالبات المتفوقات.

جهود دؤوبة

وأكد محافظ الحديدة - في كلمته - على دور المعلمين والتربويين في الارتقاء بالعملية التعليمية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني جراء الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإيرانية، مشيرا إلى أهمية ترسيخ المفاهيم والسلوكيات والأفكار الوسطية في نفوس طلاب وطالبات المدارس من أجل تربية الأجيال في اليمن على حب الوطن والذود عنه ضد كيد المعتدين.

وأشاد محافظ الحديدة بدور الإمارات الإنساني والتنموي في المديريات المحررة بالساحل الغربي لليمن ودعم العملية التعليمية على الساحة اليمنية،مشيرا إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبذل جهودا دؤوبة في تذليل الصعوبات أمام الطلاب و الطالبات لمواصلة تعليمهم وتقديم التسهيلات كافة لتحسين البيئة المدرسية بما يسهم في دفع عجلة التعليم.

من جانبه، قال سعيد الكعبي إن رعاية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لحفل تكريم الطالبات المتفوقات في الثانوية العامة تأتي في إطار أنشطتها بـ«عام زايد» وضمن جهودها لدعم مختلف القطاعات في المدن والمناطق المحررة بمحافظة الحديدة ومنها التعليم.

وهنأ الكعبي الطالبات المتفوقات ودعاهن إلى بذل المزيد من الجهود للاستزادة من المعرفة والعلم للمساهمة في نهضة وطنهم وتحقيق التنمية الشاملة لما للتعليم من دور كبير في عملية عودة الأمل وبناء اليمن الجديد.

أولويات المشاريع

وأشار مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تضع دعم وتحسين البيئة التعليمية في محافظة الحديدة ضمن أولويات المشاريع التنموية والخدمية في الساحل الغربي، والتي تتضمن عدة محاور منها تأهيل وصيانة المدارس والمؤسسات التعليمية وتجهيزها بالممكنات التعليمية وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها والتخفيف من آثار الأحداث في اليمن عن كاهل الأشقاء اليمنيين.

من جهتهن عبرت الطالبات المكرمات عن شكرهن الجزيل وتقديرهن لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها الكبير لقطاع التعليم ومسيرة العملية التعليمية في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة.