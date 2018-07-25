600 عامل هندي في قطر محرومون من رواتبهم منذ 6 أشهر

المصدر: نيودلهي - وكالات

أكثر من 600 عامل هندي من عمال البناء عالقون في قطر بعد خسارة وظائفهم وحرمانهم من رواتبهم ومرورهم بظروف معيشية مزرية داخل معسكرات العمل، وفقاً لما قاله العمال والمسؤولون العاملون على القضية. وطالت قطر الكثير من الانتقادات بسبب محنة العمال المهاجرين الذين يعملون في بناء ملاعب كأس العالم 2022، وقال مسؤول هندي إن هناك عدداً من العمال أعيدوا إلى الهند دون حصولهم على مستحقاتهم المالية، كما لم يحصل المتأثرون من الأزمة على أي وعود بشأن رواتبهم بعد عملهم لمدة 8 أو 10 سنوات. وذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية أن العمال عاشوا أوقاتاً صعبة منذ أن عصفت الأزمة المالية بشركة «إتش كيه إتش» القطرية للإنشاءات، التي كانت توظف أكثر من 1200 عامل.

معاناة

وقال كومار، عامل من كيرالا، عمل بالشركة لمدة 8 سنوات ولم يتلقَّ راتبه منذ 6 أشهر: «نحن الآن متروكون لرحمة الناس الذين يساعدوننا بالطعام بدافع خيري، ليس لدينا كهرباء حتى في النهار، لكننا ننجح في تشغيل المولدات الكهربائية خلال الليل فقط».

وأضاف سباك، طلب عدم ذكر اسمه، للصحيفة، أنه عمل لمصلحة الشركة لمدة 9 سنوات، والآن هو وغيره ليس لديهم خيارات سوى الانتظار، وقال عامل آخر: «اضطررت إلى اقتراض المال لترتيب رحلة للعودة إلى بلادي.. أشعر باليأس، رهنت ممتلكاتي من أجل أن آتي هنا، وهذا ما قدمته الحياة لي هنا». وتواصلت السفارة الهندية في قطر مع الشركة بشأن الأمر، لكن دون أي رد. وتواصلت السفارة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، لكن لم يكن هناك أي تجاوب، وقال مسؤول هندي إن الوزارة أكدت لنا تقديم جميع المساعدات الإنسانية.وخاطبت السفارة مرة أخرى الشركة في 5 مايو تذكّرها بالرواتب التي لم يتقاضَها العمال، وقال العامل جارنيل سينغ: «نريد مستحقاتنا.. الحكومات تقول إنها تعمل على القضية، بالنسبة إلينا إنه صراع استمر 6 أشهر، وهناك حالة عدم يقين بشأن مستقبلنا».

ولم يكن هناك أي استجابة من وزارة الشؤون الخارجية، وإنما قال مسؤول حكومي إن البعثة والجالية الهندية في قطر تساعدان العمال عبر توفير الإمدادات الأساسية للعمال، مضيفاً: «نواصل العمل على حل الأزمة».