السيسي يفتتح ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء

المصدر: القاهرة - البيان

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، في احتفال كبير، ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء نفذتها شركة سيمنز الألمانية، وبلغت تكلفتها ستة مليارات يورو.

وافتتح السيسي خلال احتفال أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري تشييدها حالياً، عدداً آخر من مشروعات الكهرباء عبر «الفيديو كونفرنس» في مناطق أخرى، وفق التلفزيون الرسمي الذي نقل الاحتفال بشكل مباشر. كما افتتح السيسي المرحلة الثانية من محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة جبل الزيت على البحر الأحمر، والتي تمّ إنجازها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية.

وافتتح الرئيس المصري أيضاً أعمال زيادة قدرات محطات أخرى وإنشاء محطات محولات لنقل الكهرباء. وأكّد السيسي أنّ هناك مشكلات كان ينبغي حلها منذ فترة طويلة، في إشارة إلى تطوير قدرات توليد الكهرباء وشبكات نقل التيار. وحضر رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز جو كايزر الاحتفال.

بدوره، كشف وزير الكهرباء محمد شاكر، أنّ المحطات العملاقة الثلاث ستتيح توفير ما قيمته مليار يورو سنوياً من الغاز. إلى ذلك، شدّد رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، على أنّ المحطات الجديدة ستوفّر للبلاد فائضاً بنسبة 25 بالمئة من الكهرباء سيستخدم لتلبية الاحتياجات المستقبلية، كما سيوجه جزء منه للتصدير.