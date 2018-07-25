وصول الوقود الكويتي إلى البصرة لتشغيل محطات الكهرباء

المصدر: أربيل - البيان

وصلت إلى موانئ البصرة العراقية، ناقلة نفط عملاقة على متنها الوقود الذي قدمته دولة الكويت إلى العراق لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة لديه.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في هيئة الموانئ العراقية أنمار الصافي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن الناقلة العملاقة «جانس» وصلت إلى محطة الانتظار في موانئ البصرة قادمة من ميناء الأحمدي في الكويت. وأضاف الصافي، إن الناقلة محملة بـ18 ألف طن من وقود زيت الغاز (كازاويل) وسترسو على رصيف الغاز السائل في موانئ البصرة لتفريغ حمولتها. وأوضح أنّ شحنة الوقود التي جاءت كهدية من أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح ستستخدم في تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة وفي إدامة المحطات العاملة. أربيل - البيان